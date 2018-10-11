Rusya Dışişleri Bakanlığı: Güney ve Kuzey Kore görüşmelerini destekliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya, Çin ve Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcılarının, Moskova´daki bir toplantıda Washington, Pyongyang ve Seul arasındaki ilişkileri normale döndürmek için Kore Yarımadası ile ilgili görüşmeleri desteklediklerini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı İgor Morgulov, Çin ve Kuzey Kore´den meslektaşları, Kun Xuan ve Choi Son-He, 9 Ekim´de Moskova´da görüşmelerde bulundular. Görüşmelerde Kore Yarımadası´ndaki durum da tartışıldığı açıklandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı´nın açıklamasında "Taraflar, Kore Yarımadası´nın bütün karmaşık sorunlarının barışçıl, siyasi ve diplomatik çözümüne alternatif olmadığı kanaatindeydiler. Böyle bir çözümün menfaatine, diyaloğun teşvik edilmesine dahil olan ülkelerin çabaları büyük beğeni topladı. Karşılıklı endişeleri hafifletmek ve ilişkileri normale döndürmek için Kuzey Kore ve ABD, Kuzey Kore ve Güney Kore arasında görüşmeleri sürdürmek için destek verildi" denildi.