Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Japonya’da

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, salı günü başkent Tokyo'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın kurmaylarından Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patrushev ile bir araya geldi. Görüşmede, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'nın sonlarında topraklarına kattığı Kuril Adaları konusunun ve adaların kendilerine geri verilmesini barış anlaşmasının imzalanması için şart koşan Japonya'nın taleplerinin gündeme geldiği öğrenildi. İkilinin, barış anlaşmasının imzalanmasına zemin hazırlayacak ulusal güvenlikte karşılıklı anlayış çabalarını teşvik etme konusunda mutabık kaldığı belirtilirken, Rusya'nın görüşmede Japonya’nın ABD yapımı Aegis Ashore füze savunma sistemleri alma konusundaki kararından duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği ifade edildi.

ABE'DEN İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Japonya Başbakanı Şinzo Abe iki ülkenin ulusal güvenlik alanındaki işbirliğini derinleştirmenin önemli olduğunu vurgularken, Patrushev ise yaptığı açıklamada barış anlaşmasına yönelik çabaların sonuçlanması gerektiğini ve bu konuda çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.