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Dünya

Rusya: Guyevo yerleşim yerini geri aldık

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna birliklerinin girdiği Rus toprağı Kursk bölgesindeki Guyevo yerleşim yerini geri aldıklarını duyurdu.

AA8 Nisan 2025 Salı 14:55 - Güncelleme:
Rusya: Guyevo yerleşim yerini geri aldık
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Kursk bölgesindeki faaliyetleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Rus birliklerinin, bölgede bulunan Ukraynalı askerlere yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Bölgedeki Guyevo yerleşim birimi, Kuzey Askeri Grubu birliklerinin saldırıları sonucunda kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Ukrayna ordusunun Ağustos 2024'ten bu yana Kursk yönünde yaklaşık 72 bin 760 asker, 405 tank, 331 piyade savaş aracı, 300 zırhlı personel taşıyıcısı ve 2 bin 260 zırhlı araç kaybettiği aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, gece Rus toprağı Kursk ve Belgorod bölgeleri üzerinde Ukrayna'ya ait 23 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince düşürüldüğü kaydedildi.

Ukraynalı askerlerin 6 Ağustos 2024'te Rus toprağı Kursk bölgesine girmesinin ardından iki ülke orduları arasında başlayan çatışmalar sürüyor.

  • Rusya Savunma Bakanlığı
  • kursk
  • Guyevo

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