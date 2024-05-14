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Dünya

Rusya Harkiv bölgesini ele geçirdiklerini duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv bölgesinde Bugrovatka yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

AA14 Mayıs 2024 Salı 18:11 - Güncelleme:
Rusya Harkiv bölgesini ele geçirdiklerini duyurdu
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus askeri birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait insansız hava araç üretim atölyesini vurduğu aktarılan açıklamada, bunun dışında bazı askeri havaalanlarında yakıt ve hava araçları ile mühimmat depolarının vurulduğu belirtildi.

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Harkiv bölgesindeki operasyonları ile ilgili de bilgi verilen açıklamada, "Rus Kuzey askeri birlikleri aktif eylemleri sonucunda Harkiv bölgesindeki Bugrovatka yerleşim birimini kurtardı ve düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerledi." ifadeleri kullanıldı.

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