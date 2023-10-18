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Dünya

Rusya: Hastane saldırısının nihai sorumlusu ABD'dir

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yaptığı saldırıyı 'açıkça savaş suçu' olarak nitelendirerek, nihai sorumlunun ABD olduğunu söyledi.

18 Ekim 2023 Çarşamba 01:05 - Güncelleme:
Rusya: Hastane saldırısının nihai sorumlusu ABD'dir
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Medvedev, sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze'deki hastaneye yaptığı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

"Gazze Şeridi'nde bir hastaneye yapılan korkunç saldırı açıkça savaş suçudur." ifadesine yer veren Medvedev, İsrail'in saldırısının nihai sorumlusunun ABD olduğunu belirtti.

Medvedev, "Bunun nihai sorumluluğu, farklı ülkelerdeki ve farklı kıtalardaki savaşlardan alaycı şekilde para kazananlara, askeri endüstriyel tesislerini doldurarak silahlara muazzam miktarda düşüncesizce para dağıtanlara, yalanla demokratik değerleri korumaya yönelik küresel misyonlarını ilan edenlere, Amerika Birleşik Devletleri'ne aittir." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği bildirilmişti.

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