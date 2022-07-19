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Dünya

Rusya: Hiçbir zaman engellemedik

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'nın tahıl ihracatını hiçbir zaman engellemediğini, problemin ‘Kiev'in gemileri vurma tehdidi' nedeniyle yaşandığını belirtti.

DHA19 Temmuz 2022 Salı 10:31 - Güncelleme:
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya, Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından tahıl ihracatını hiçbir zaman engellemedi. Aksine Karadeniz ve Azak Denizi'nde iki insani deniz koridoru sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Sorun, yüksek mayın tehlikesi ve Kiev'in gemileri vurma tehdidi. Bu, karasularında güvenli navigasyonu imkansız hale getiriyor" denildi.

"AB KENDİ GIDA GÜVENLİĞİYLE İLGİLENİYOR"

Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin tahıl ihracatına bağımlı olduğunu, Ukrayna'dan ziyade kendi gıda güvenliğini düşündüğünü belirterek, "Ayrıca AB hala çoğunlukla tahıl ithalatına bağımlıdır, bu nedenle Ukrayna tahılını kurtarmak için acil ihtiyaç hakkında bağırırken, aslında kendi gıda güvenliği ile ilgilenmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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