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Rusya'nın Hindistan'a nükleer denizaltı kiraladığı iddia edildi

Rusya'nın yapılan 3 milyar dolarlık anlaşmayla Hindistan'a 10 yıllığına nükleer denizaltı kiraladığı iddia edildi.

  • star.com.tr
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Hindistan basınında çıkan haberlere göre, Hindistan ve Rusya 10 yıllık bir Rus nükleer saldırı denizaltının (SSN) kiralaması için hükümetler arası bir anlaşma imzaladı.
 
Hintli savunma kaynaklarına göre Çakra III ve Rus Donanması'nın K-322 Kashalot'u (Akula II-sınıfı) kiralanmasına yönelik ne Hintli ne de Rus hükümetleri resmi olarak bir açıklamada bulundu.
 
Şu anda Severodvinsk'te bir Rus deniz tersanesinde mothballed K-322 Kashalot (Akula II sınıfı) SSN'nin yanında, diğer iki SSN'nin kira sözleşmesi kapsamında Hindistan Donanması'na devredileceği bildirildi. K-391 Bratsk ve K-295 Samara. İkisi de Rus Pasifik Filosuyla hizmet veriyor.
 
Akula II-sınıfı ile ilgili açık kaynak bilgisine dayanarak, 8,140 tonluk Çakra III, 30 denizaltı sualtı hızına ve 530 metre çalışma derinliğine sahip olacak. 73 kişilik mürettebatı elinde tutacak. Ayrıca SSN, Rus yapımı Tip 65 ve Tip 53 torpidoları ateşlemek için dört adet 650 milimetre ve dört adet 533 milimetre fırlatma borusuyla donatıldı.

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