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Kremlin: 5 adet S-400 hava savunma füze sistemleri satışı için Hindistan ile sözleşme imzalandı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın 5 adet S-400 hava savunma füze sistemleri satışı için Hindistan ile sözleşme imzaladığını bildirdi.

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Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Hindistan Başbakanı Narendra Mondi arasında yapılan görüşmeler esnasında 5 adet S-400’ün satış sözleşmesinin imzalandığını ifade etti.

Bir süre önce Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya’nın Hindistan’a 5 milyar doları aşan değerde 5 adet S-400 hava savunma füze sistemi satışı yapacağını duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, "The Hindu" adlı haber sitesine yaptığı açıklamada, Hindistan'ın, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması halinde, ''ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası'' (CAATSA) çerçevesinde İran, Kuzey Kore ve Rusya ile "önemli alışveriş" yapan herhangi bir ülkeye uygulanacak yaptırımlardan muaf tutulmayacağını söylemişti.

Yetkili, "Tüm müttefiklerimize ve ortaklarımıza, Rusya ile CAATSA kapsamında yaptırımlara neden olacak alışverişten vazgeçmeleri çağrısında bulunuyoruz." demişti.

Hindistan'ın S-400'ler ile komşu ülkeleri Çin ve Pakistan'a karşı üstünlük sağlama amacıyla bu alımı yaptığı dile getiriliyor.

ABD, daha önce S-400 hava savunma sistemleri satın alan Çin'e yaptırım uygulama kararı almıştı.

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