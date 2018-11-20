Rusya, Hindistan'daki hava savunma sistemleri tedarik ihalesini kazandı

Hindistan'da düzenlenen kısa menzilli hava savunma sistemleri tedarik ihalesini 500 milyon dolarlık teklif veren Rusya kazandı.

İgla tipi taşınabilir ısı güdümlü hava savunma füzelerinin (MANPAD) ihaleyi kazandığı bildirildi.

Hindistan kanalı NDTV, Rusya'nın devlet askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un kısa menzilli hava savunma sistemlerinin tedariki için en uygun koşulları sunduğu duyurmuştu.

Söz konusu ihalede İsveçli SAAB ile Fransa ve İtalya ortak girişimi MBDA da yarışmıştı.

(Sputnik)