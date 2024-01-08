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Dünya

Rusya, hipersonik ''Kinjal'' füze sistemi ile Ukrayna'yı hedef aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri sanayi unsurlarına yönelik hipersonik 'Kinjal' füze sistemi dahil denizden ve havadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla saldırı düzenlendiğini bildirdi.

AA8 Ocak 2024 Pazartesi 15:27 - Güncelleme:
Rusya, hipersonik ''Kinjal'' füze sistemi ile Ukrayna'yı hedef aldı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus askeri güçlerinin saldırılara devam ettiği belirtilen açıklamada, "Sabah Ukrayna'nın askeri sanayi unsurlarına yönelik hipersonik 'Kinjal' füze sistemi dahil denizden ve havadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla grup şeklinde saldırı düzenlendi." ifadelerine yer verildi.

Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 14 insansız hava aracının vurulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 567 uçak, 265 helikopter, 10 bin 540 İHA, 447 hava savunma füze sistemi, 14 bin 536 tank ve zırhlı araç, 1201 çok namlulu roketatar, 7 bin 666 obüs ve havan topu ile 17 bin 210 özel askeri araç imha edildi."

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