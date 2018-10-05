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Rusya Hollanda´nın suçlamalarını propaganda olarak niteledi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hollanda Savunma Bakanlığı´nın Rusya´ya karşı yönelik suçlamalarını, 'aşamalı bir propaganda eylemi' diye nitelendirdi.

  • DHA
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rus vatandaşlarının Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü´ne siber saldırı yapmakla suçlandığı açıklamaların kimlere yöneltildiği anlaşılmıyor" denildi.
 
 
Bakanlık, Hollanda´nın Rusya´ya karşı yaptığı suçlamaların Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü´nün yaklaşan oturumuyla bağlantılı olduğuna işaret etti.

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