Rusya Hollanda´nın suçlamalarını propaganda olarak niteledi
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hollanda Savunma Bakanlığı´nın Rusya´ya karşı yönelik suçlamalarını, 'aşamalı bir propaganda eylemi' diye nitelendirdi.
- DHA
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rus vatandaşlarının Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü´ne siber saldırı yapmakla suçlandığı açıklamaların kimlere yöneltildiği anlaşılmıyor" denildi.
Bakanlık, Hollanda´nın Rusya´ya karşı yaptığı suçlamaların Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü´nün yaklaşan oturumuyla bağlantılı olduğuna işaret etti.
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