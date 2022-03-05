İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2022 Cumartesi / 2 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,2287
  • EURO
    15,614
  • ALTIN
    899.24
  • BIST100
    1990.75
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya için muhbirlik yapan parlamento üyesine suçüstü
Dünya

Rusya için muhbirlik yapan parlamento üyesine suçüstü

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinde 10 gün geride kalırken, Moskova yanlılığıyla bilinen Ukrayna Parlamentosu Üyesi Nestor Sufriç, askeri pozisyonları fotoğrafladığı ve Rus güçlerine gönderdiği sırada suçüstü yakalandı.

5 Mart 2022 Cumartesi 08:14 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 08:18
ABONE OL

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminde 10 gün geride kaldı. Rus güçleri, ülkenin birçok noktasını kuşatarak hava saldırıları düzenliyor. Yüzlerce sivil kaybın yaşandığı Ukrayna'da, ateşkes için görüşmeler sürüyor.

Ukrayna ordusu cephede, Rus saldırılarına karşı direnirken, Ukrayna Parlamentosu Üyesi Nestor Şufriç, Rusya'ya muhbirlik yaparken yakalandı.

UKRAYNALI POLİTİKACI MUHBİRLİK YAPARKEN YAKALANDI

Rusya yanlısı olarak da bilinen Şufriç, Ukrayna askerlerinin pozisyonlarını fotoğrafladığı ve Rusya'ya gönderdiği sırada yakalanarak gözaltına alındı.

Şufriç'in gözlerinin bantlandığı görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.