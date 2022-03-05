5 Mart 2022 Cumartesi 08:14 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 08:18

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminde 10 gün geride kaldı. Rus güçleri, ülkenin birçok noktasını kuşatarak hava saldırıları düzenliyor. Yüzlerce sivil kaybın yaşandığı Ukrayna'da, ateşkes için görüşmeler sürüyor.

Ukrayna ordusu cephede, Rus saldırılarına karşı direnirken, Ukrayna Parlamentosu Üyesi Nestor Şufriç, Rusya'ya muhbirlik yaparken yakalandı.

UKRAYNALI POLİTİKACI MUHBİRLİK YAPARKEN YAKALANDI

Rusya yanlısı olarak da bilinen Şufriç, Ukrayna askerlerinin pozisyonlarını fotoğrafladığı ve Rusya'ya gönderdiği sırada yakalanarak gözaltına alındı.

Şufriç'in gözlerinin bantlandığı görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.