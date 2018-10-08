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Rusya: İdlib'deki silahsızlaştırılmış bölgenin sınırları belirlendi

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Türkiye ile Rusya’nın İdlib’de oluşturulması üzerinde anlaşılan silahsızlaştırılmış bölgenin sınırlarını belirlediğini söyledi.

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Verşinin "Silahsızlaştırılmış bölgenin sınırları belirlendi. Türkiye ile Rusya orduları arasında çok iyi temaslar, işbirliği ve bağlantı sağlandı. İki ordunun temsilcileri mutabakatın ardından birçok kez bir araya geldi" dedi.
 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi’de yaptıkları görüşmede İdlib’de silahsızlaştırılmış bölge oluşturulması yönünde mutabakat sağlamıştı.
 
 
(Sputnik)

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