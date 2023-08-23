İSTANBUL 33°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ağustos 2023 Çarşamba / 7 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,2017
  • EURO
    29,5611
  • ALTIN
    1665.16
  • BIST100
    7771.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya, İHA'lar ile Ukrayna'nın tahıl depolarına saldırdı
Dünya

Rusya, İHA'lar ile Ukrayna'nın tahıl depolarına saldırdı

Rusya'nın gece saatlerinde Odessa bölgesine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda tahıl depolama tesislerinin hasar gördüğü bildirildi.

AA23 Ağustos 2023 Çarşamba 09:36 - Güncelleme:
Rusya, İHA'lar ile Ukrayna'nın tahıl depolarına saldırdı
ABONE OL

Odessa Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Kiper, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın gece 3 saat boyunca Odessa bölgesinin güneyine İHA'larla saldırı düzenlediğini belirtti.

Rus ordusunun hedefinin bölgenin altyapısı olduğuna ifade eden Kiper, Ukrayna hava savunma kuvvetlerinin 9 Şahed tipi İHA'yı imha ettiğini kaydetti.

Kiper, "Ne yazık ki üretim ve yükleme tesislerine isabetler oldu, 700 metrekarelik bir alanda yangın çıktı. Yangın sabah 06.99 itibarıyla kontrol altına alındı. Tahıl depolama tesisleri de hasar gördü." ifadelerini kullandı.

KİPER, SALDIRILARDA CAN KAYBI OLMADIĞINI BİLDİRDİ.

Herson Bölgesi Askeri İdare Başkanı Aleksandr Prokudin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus birliklerinin sabaha karşı Herson'daki bir anaokuluna ve konutlara 2 güdümlü füze attığını ve saldırıda 6 kişinin yaralandığını belirtti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın bir günde Ukrayna topraklarına 4 füze, 58 hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

Cephe hattında 30'dan fazla çatışma meydana geldiğine işaret edilen açıklamada, Ukrayna ordusunun Avdiyivka ve Marinka yönlerinde Rus saldırılarını püskürtmeye devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Ukrayna hava kuvvetlerinin son 24 saatte Rus askerlerinin yoğunlaştığı bölgelere 11 ve Rus füze savunma sistemlerine 2 saldırı düzenlediği ifade edildi.

  • Rusya saldırı
  • İHA hasar
  • tahıl depo

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.