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Dünya

Rusya: İHA'larla saldırı düzenlendi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Kırım yarımadasına insansız hava araçları (İHA) ile büyük bir saldırı düzenlediğini bildirdi.

AA1 Mart 2023 Çarşamba 16:01 - Güncelleme:
Rusya: İHA'larla saldırı düzenlendi
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Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Kırım yarımadasına saldırıda bulunduğunu belirterek, "Kırım yarımadasındaki nesnelere yönelik İHA'larla büyük bir saldırı girişimi engellendi." ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya ait 6 İHA'nın Rus hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu, 4 İHA'nın da elektronik harp araçlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildiren Konaşenkov, saldırılarda zayiat ve yıkım olmadığını kaydetti.

Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 391 uçak, 211 helikopter, 3 bin 281 insansız hava aracı, 406 hava savunma füze sistemi, 8 bin 86 tank ve zırhlı araç, 1045 çok namlulu roketatar, 4 bin 240 obüs ve havan topu, 8 bin 621 özel askeri aracın imha edildiğini bildirdi.

Rusya'da dün başkent Moskova yakınları dahil Krasnodar bölgesi ile Adige Cumhuriyeti'ne ve Belgorod şehrine insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlenmişti.

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