Rusya: İkinci bir gemide daha patlayıcı izine rastlandı

Rusya, Pazartesi günü yaptığı açıklamada ülkenin Rostov-on-Don limanına gelen yabancı bir ülkeye ait gemide patlayıcı izlerine rastlandığını açıklamıştı. Rusya İstihbarat Servisi (FSB) tarafından bugün yapılan açıklamada ise, Rusya'ya gelen ikinci bir gemide daha patlayıcı izine rastlandığı aktarıldı. BMO River adlı geminin Türkiye'nin Sinop limanından hareket ettiği ancak daha önce Ukrayna limanından geldiği belirlendiği aktarılan açıklamada, söz konusu geminin Rus sularından ayrılması talimatı verildiği kaydedildi. Ayrıca, BMO River adlı geminin Haziran ve Temmuz aylarından Ukrayna'nın Reni limanına yanaştığı aktarıldı.

RUSYA, 17 TEMMUZ'DA TAHIL ANLAŞMASI'NDAN ÇEKİLDİ

Tahıl Koridoru Anlaşması, Rusya'nın 24 Şubat 2022 tarihinde başlattığı Ukrayna saldırılarının ardından savaşın gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla Türkiye'nin arabuluculuğu ve Birleşmiş Milletler kontrolünde Nisan ayında başlayan görüşmeler sonucu 22 Temmuz 2022 tarihinde imzalanmıştı. İlk olarak 120 gün süreyle geçerli olacak şekilde başlayan Tahıl Koridoru Anlaşması, birçok kez askıya alınmış daha sonra yeniden uzatılmıştı. Son olarak Mayıs 2023'te varılan ve 60 gün daha uzatılan anlaşma 17 Temmuz'da sona erecekti. Ancak sürenin dolmasına saatler kala Rusya, anlaşmadan çekildiğini açıklamıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından anlaşmanın sona erdirilmesinden 2 gün sonra yapılan açıklamada "Karadeniz Girişimi'nin işlerliğinin sona ermesi ve deniz insani koridorunun kapatılması nedeniyle 20 Temmuz 2023 saat 00.00'dan (TSİ) itibaren Karadeniz Havzası'nda Ukrayna limanlarına seyreden tüm gemiler potansiyel askeri kargo taşıyıcıları olarak değerlendirilecek" denilmişti.