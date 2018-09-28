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Rusya ile Azerbaycan yerel parayla ticareti arttıracak

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Azer Talıbov, iki ülkenin karşılıklı ticari ilişkilerde tamamen yerel paraya geçiş için gereken tüm kaynaklara sahip olduğunu belirtti.

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Bu yıl dokuzuncusu yapılan Azerbaycan-Rusya Bölgelerarası Forumu'na katılan Talıbov, "Karşılıklı ticarette yerel paranın kullanılmasıyla ilgili olarak şunu söylemek gerekir ki, bunun için gereken tüm imkanlar var. Yerel parayla işlemler için gereken tüm kurumsal ortam oluşturuldu" dedi.
 
Halihazırda iki ülke arasında bazı mal gruplarında ticaretin yerel parayla yapıldığını kaydeden Talıbov, "Bu tür işbirliğinin ve yerel parayla işlemlerin artırılması planlarımız arasında. Bugün Azerbaycan'da birkaç Rus bankası faaliyet gösteriyor. VTB bankası aktif olarak çalışıyor. Rusya'da da Azerbaycan Uluslararası Bankası MBA-Moskova faaliyet gösteriyor" ifadelerini kullandı.
 
Bu tür ödemelerin artırılması için iki ülke düzenleyicileri tarafından tutarlı çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirten Talıbov, "Hükümet olarak biz de işlemlerin yerel paraya geçirilmesi yönünde tutarlı politika izliyoruz. Azerbaycan bu anlamda istisna değil, bunu yapmaya devam edeceğiz" dedi.
 
(Sputnik)

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