27 Haziran 2021 Pazar 11:23 - Güncelleme: 27 Haziran 2021 Pazar 11:25

BBC'de yer alan habere göre, yaklaşık 50 sayfadan oluşan belgelerin bir kısmında, Rusya'nın, İngiltere'ye ait HMS Defender gemisinin Kırım açıklarından geçişine dair olası tepkileri tartışılıyor.

Diğer bir kısım belgede ise, ABD liderliğindeki NATO operasyonu sona erdikten sonra Afganistan'daki İngiliz askeri varlığına ilişkin planlar açıklanıyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İngiltere Savunma Bakanlığı sözcüsü, bir çalışanın hassas bilgilerin bulunduğu evrakı kaybettiğini bildirdiğini belirterek konuya dair daha fazla yorum yapmanın uygun olmayacağını söyledi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı açıklandı.

BELGELERİ BULAN KİŞİ BBC'YE HABER VERDİ

İsmini vermek istemeyen bir İngiliz vatandaşı, söz konusu belgeleri salı günü sabah saatlerinde buldu.

Belgelerin hassas içeriğe sahip olduğunu fark eden kişi, BBC ile temasa geçti.

BBC, e-postalar ile bir grup sunumu içeren belgelerin, Savunma Bakanlığındaki üst düzey bir yetkilinin ofisinden geldiğini tahmin ediyor. (TRT Haber)