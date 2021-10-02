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Dünya

''Rusya'' ile gözdağı verdi: Dış müdahale olursa...

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, herhangi bir dış müdahale durumunda ülkesinin, Rusya ile birleşmiş bir üs haline geleceğini açıkladı.

2 Ekim 2021 Cumartesi 08:47 - Güncelleme: 2 Ekim 2021 Cumartesi 08:47
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Batı ülkelerinin Minsk'i hedef alan saldırgan politikalarını değerlendirerek, Rusya ile askeri ilişkilerin düzeyine dair açıklama yaptı.

CNN'e konuşan Lukaşenko, "Gerektiğinde Belarus, saldırganlığınıza direnecek şekilde Rusya ile birleşmiş bir üs haline gelecek. Siz (ABD) ya da bazı komşu ülkelerin böyle bir niyeti varsa, söylediğimi net bir biçimde anlamanız gerek" ifadelerini kullandı.

Geçen yılın ekim ayında eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Lukaşenko ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Minsk'e, NATO ülkelerinin Belarus için bir tehdit oluşturmadığına dair güvence vermişti.

Görüşmede Belarus lideri, Pompeo'yu Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) bir parçası olmaları dolayısıyla Minsk'in saldırganlığa Rusya ile müşterek bir yanıt vereceğini vurgulamıştı.

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