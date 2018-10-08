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Rusya ile Gürcistan arasında vizesiz rejim başlatılabilir

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Grigoriy Karasin, Rusya´nın Gürcistan ile vizesiz rejimi yeniden başlatma ihtimalini gözardı etmediğini, bu duruma iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yokluğunun neden olduğunu söyledi.

  • DHA
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Karasin, İzvestiya gazetesine yaptığı açıklamada, 2015 yılında Gürcistan ile vize rejiminin ciddi anlamda kolaylaştırıldığını hatırlatarak, bugün tüm Gürcistan vatandaşlarının Rusya´yı ziyaret için vize alma imkanına sahip olduklarını belirtti.
 
Karasin, şu şekilde devam etti:
 
"Karşılıklı olması halinde vizesiz rejimin ileride kaldırılma ihtimali var. Fakat bunu şimdilik yapmak biraz zor. Çünkü diplomatik ilişkilerin olmaması bu duruma engel oluyor. Aynı zamanda terör ve diğer tehditler, illegal göç sorunu dahil olmak üzere dünyadaki zor durumun da buna etkisi var. Tüm bunları dikkate almamız gerek."

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