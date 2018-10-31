Rusya ile İngiltere arasında havada gerginlik yaşandı İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri, Birleşik Krallık hava sahasına doğru ilerleyen Rus bombardıman uçaklarını durdurmak için Eurofighter Typhoon tipi avcı uçaklarını havalandırdı. Havada yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından her şey normale döndü.