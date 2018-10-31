Rusya ile İngiltere arasında havada gerginlik yaşandı
İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri, Birleşik Krallık hava sahasına doğru ilerleyen Rus bombardıman uçaklarını durdurmak için Eurofighter Typhoon tipi avcı uçaklarını havalandırdı. Havada yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından her şey normale döndü.
- IHA
Rus Hava Kuvvetlerine ait Tu-160 model 2 bombardıman uçağı 10 saatlik uçuşun ardından İngiltere hava sahasına yaklaşınca alarm verildi. İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri, Lossiemouth Hava Üssünden Eurofighter Typhoon tipi avcı uçaklarını havalandırdı. İngiliz uçakları gerginlik tırmanmadan üsse geri döndü.
Rusya Savunma Bakanlığı olayla ilgili yapılan açıklamada, “Uçuşumuz, diğer devletlerin sınırlarını ihlal etmeden, uluslararası kurallara sıkı sıkıya bağlı olarak gerçekleştirilmektedir” diyerek İngiltere hava sahasını ihlal etmediklerini açıkladı.
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