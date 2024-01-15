İSTANBUL 12°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ocak 2024 Pazartesi / 5 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,0983
  • EURO
    32,9792
  • ALTIN
    1986.29
  • BIST100
    8044.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Rusya ile İran arasında yeni iş birlikleri

Rusya ile İran arasında kapsamlı anlaşmanın hazırlık sürecinde olduğu bildirildi.

AA15 Ocak 2024 Pazartesi 17:42 - Güncelleme:
Rusya ile İran arasında yeni iş birlikleri
ABONE OL

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani telefonda görüştü.

Açıklamada, iki ülke arasında askeri teknik alanda işbirliği ve bölgesel güvenlikle ilgili konuların istişare edildiği belirtildi.

Görüşmede Rusya ile İran arasında kapsamlı bir anlaşma hazırlık sürecinin ele alındığı aktarılan açıklamada, iki tarafın, birbirinin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı dahil olmak üzere Rusya-İran ilişkilerinin temel ilkelerine bağlılıklarını vurguladığı kaydedildi.

Söz konusu temel ilkelerin anlaşmada yer alacağı belirtildi.

Açıklamada, Şoygu'nun "Moskova ile Tahran'ın eşit çok kutuplu dünya inşa etme yönünde girişimlerini sürekli arttırdığı"na ilişkin ifadeleri yer aldı.

  • Rusya-İran anlaşması
  • Rusya İran işbirliği
  • Kapsamlı anlaşma

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.