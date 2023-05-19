Rusya ile İslam ülkeleri arasında işbirliğinin artırılması hedefleniyor

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "Rusya-İslam Alemi: Kazan Forum 2023" kapsamında "Rusya-İslam Dünyası: Dinler Arası İşbirliğinin Temeli Olarak Geleneksel Manevi Ve Ahlaki Değerler" başlıklı toplantı düzenlendi.

Rusya ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkeleri arasında işbirliğinin daha da geliştirilmesi için 2006'da kurulan "Rusya-İslam Dünyası Stratejik Vizyon Grubu", Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, gönderdiği yazılı mesajda, İslam ülkelerinin ticaret ve finans sektöründe somut hedeflerle geliştiklerine işaret etti.

Putin, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya olarak, söz konusu ülkelerle geniş ticari ve insani işbirliğine açığız. Tarım ve endüstri alanında işbirliğini teşvik etmek ve nakliye ve lojistik zincirleri oluşturmak için yeni ortaklar bulmak da ilgilendiğimiz konular arasında yer alıyor. Rus Müslümanlar uluslararası temasların genişletilmesinde önemli rol oynuyor. Rusya-İslam Dünyası Stratejik Vizyon Grubu ve Kazan Forumu 2023'ün faaliyetlerinin, Rusya ve Müslüman ülkelerin iş çevreleri arasındaki etkileşimi güçlendirmeye katkıda bulunmaya devam edeceğinden eminim."

Toplantıda, Rusya ve Müslüman ülkelerinin dinler arası işbirliğindeki hedefler ele alınırken, ortak manevi, ahlaki, tarihi ve kültürel değerlerin korunmasının ve geliştirilmesinin önemi vurgulandı.

Katılımcılar, ortak hedef olarak, Stratejik Vizyon Grubu toplantısının Rusya'nın siyasi ve dini liderleri ile İslam dünyası devletleri arasındaki diyaloğu derinleştirme yolunda önemli bir kilometre taşı olmasını amaçladıklarını dile getirdiler.

Toplantıya katılanlar arasında dini liderlerin yanı sıra Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin ve Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov da yer aldı.