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Rusya ile Japonya 'barış anlaşması' için çabalayacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, adalar sorunu kapsamında Japonya ile barış anlaşması imzalanması konusunda çabalayacaklarını söyledi.

  • AA
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Putin ve Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Rusya'nın Vladivostok şehrindeki 5. Doğu Ekonomi Forumu'nda adalar sorunu kapsamında barış anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Japonya ile barış anlaşması sorununu çözmek istediklerini dile getiren Putin, "1956'da imzalanan deklarasyon kapsamında, ikili ilişkilerin düzeltilmesi ve Japonya ile barış anlaşmasının yapılması için çabalayacağız." şeklinde konuştu.

Putin, "Burada, üçüncü ülkelerin pozisyonlarını ve Japonya'nın ABD dahil olmak üzere, üçüncü ülkeler karşısındaki yükümlülüklerini dikkate almalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Japonya Başbakanı Şinzo da barış anlaşmasının yapılması için Putin'e çağrıda bulunarak, "Bir sonraki adım, tarihi görevimiz olan barış anlaşmasının imzalanmasıdır. Tarih karşısında bu sorumluluğu üstlenerek barış anlaşmasını yapalım." ifadelerini kullandı.

ADALAR SORUNU

Rusya ve Japonya, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Rusların "Kuril Adaları", Japonya'nın ise "Kuzey Bölgeleri" olarak adlandırdığı toprak parçası konusundaki uyuşmazlık nedeniyle resmi barış anlaşması imzalayamamıştı.

Sovyetler Birliği, 1949'da işgal ettiği adalarda yaşayan tüm Japon vatandaşlarını sınır dışı etmişti. Barış anlaşmasının imzalanması için ilk olarak 2014'ün başında düzenlenen müzakereler ise Ukrayna krizi nedeniyle dondurulmuştu. Söz konusu bölge, Pasifik Okyanusu'nda bulunan Iturup, Kunaşiri, Şikotan ve Habomai adalarından oluşuyor.

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