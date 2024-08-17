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Dünya

Rusya ile savaşta tansiyonu yükseltecek açıklama! Ukrayna bunu ilk kez yaptı

Ukrayna ordusu, Rusya'nın Kursk bölgesindeki Seym Nehri üzerinde bulunan bir köprüyü vurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kursk bölgesine ilk kez Batı yapımı roketatarla saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

IHA17 Ağustos 2024 Cumartesi 12:02 - Güncelleme:
Rusya ile savaşta tansiyonu yükseltecek açıklama! Ukrayna bunu ilk kez yaptı
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Ukrayna ordusu, 6 Ağustos'tan bu yana Rusya'nın Kursk bölgesinde ilerleyişini sürdürüyor. Ukrayna, Kursk bölgesindeki Seym Nehri üzerinde bulunan stratejik öneme sahip bir köprüyü havaya uçurdu. Hava Kuvvetleri Komutanı Mykola Oleshchuk, Rus ordusuna ikmal yolunun hedef alındığını belirtti.

"KURSK BÖLGESİ İLK KEZ BATI YAPIMI HIMARS ROKETLERİYLE VURULDU"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kursk bölgesi ilk kez Batı yapımı, muhtemelen ABD'ye ait HIMARS çoklu roketatar sistemiyle vuruldu. Seim Nehri üzerindeki köprü saldırı sonucu yıkıldı, tahliye edilen sivillere yardım sağlayan gönüllüler öldürüldü" ifadelerini kullandı.

"BİRÇOK RUS ASKERİNİN ESİR ALINMASI BEKLENİYOR"

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Syrskyi, Rus topraklarına yönelik harekatın başlamasından bu yana 11 gün geçmesine rağmen Kursk bölgesinin bazı bölgelerinde 1 ila 3 kilometre arasında ilerlediğini belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e video bağlantısıyla brifing veren Syrskyi, Ukrayna sınırına yaklaşık 11.5 kilometre uzaklıktaki Malaya Loknya bölgesinde çatışmalar olduğunu aktardı. Syrskyi çatışmalar sırasında birçok Rus askerin esir alınmasının beklendiğini ifade etti.

Ukrayna yönetimi, 6 Ağustos'tan bu yana bölgede bin 150 kilometrekarelik alanda 82 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiğini belirtiyor.

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