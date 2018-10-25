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Rusya ile Suudi Arabistan petrol fiyatlarının istikrarı konusunda anlaştı

Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Halid el-Falih, Rusya ile petrol fiyatlarının istikrarı konusunda anlaştıklarını söyledi.

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Başkent Riyad'da düzenlenen "Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı"  sırasında Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye kanalına konuşan Falih, petrol  fiyatlarını piyasanın gücünün belirlediğini belirtti.
 
Rusya ile petrol fiyatlarının istikrarı konusunda anlaştıklarını  aktaran Falih, petrol fiyatlarının artmasının, dünya ekonomisini  frenleyebileceğine ve durgunluğu ateşleyebileceğine işaret etti.
 
Bakan Falih, İran'a yönelik ikinci aşama yaptırımların devreye  girmesiyle petrol fiyatlarının artmayacağının garantisi olmadığını belirterek,  "İran'a yönelik yaptırımlarımız var ve İran'ın ihracatının nasıl olacağını kimse  bilmiyor. Aynı zamanda Libya, Nijerya, Meksika ve Venezuela gibi ülkelerde de  olası gerilemeler var. Günde üç milyon varil ortadan kaybolursa bu hacmi  karşılayamayız. Bu yüzden petrol rezervlerini kullanmamız gerekir." diye konuştu.
 
Son bir buçuk yılda elde edilen istikrarın yeniden sağlanması için  müdahale gerekebileceğini söyleyen Falih, ülkesinin günlük petrol üretimini  yakında 10,7 milyon varilden 11 milyon varile çıkaracaklarını, hatta 12 milyon  varile çıkabileceklerini aktardı.
 
Suudi Bakan Falih ayrıca, Rus enerji şirketi Novatek'in Kuzey  Kutbu'ndaki sıvılaştırılmış doğal gaz projesinin yüzde 30'unu satın almayı  arzuladıklarını belirtti.
 
Ülkesinin 2030 yılına kadar 1,6 trilyon riyal (426 milyar dolar)  yatırım çekmeyi beklediğini ifade eden Falih, ABD'nin, Suudi ekonomisinin önemli  bir parçası olmaya devam edeceğini vurguladı.
 
Konferansta 56 milyar dolar değerinde anlaşma
 
"Çöldeki Davos" olarak da adlandırılan "Geleceğe Yatırım Girişimi  Konferansı"nda 56 milyar dolar değerinde 25'ten fazla anlaşmaya imza atıldığını  belirten Falih, ABD'nin bu anlaşmalarda da en büyük pay sahibi olduğunu dile  getirdi.
 
ABD yönetiminin İran'ın petrol ticaretini hedef alan ikinci aşama  yaptırımlarının 5 Kasım'da devreye girmesi öngörülüyor.
 
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) verilerine göre, İran  günlük 3,8 milyon varil petrol üretiyor ve 2,3 milyon varil ihracat yapıyor.
 
İran Petrol Bakanı Bijen Zengene, salı günü yaptığı açıklamada, dünya  petrol piyasasındaki kargaşanın, İran'a yönelik yaptırımlar iptal edilene kadar  devam edeceğini ileri sürerek, ülkesinin petrol ihracatının durdurulmasının  mümkün olmadığını söylemişti.
 
OPEC ve OPEC üyesi olmayan ülkeler, 23 Haziran'da, temmuz ayından  itibaren günlük petrol üretiminin yaklaşık 1 milyon varil artırılması üzerinde  anlaşmıştı.
 
OPEC üyesi ve Rusya'nın başını çektiği bağımsız üreticiler, 2017'nin  başlarında 6 ay süreyle petrol üretimini günlük 1,8 milyon varile düşürmüş, bu  süre Mart 2018'e kadar uzatılmıştı.

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