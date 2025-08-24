İSTANBUL 29°C / 21°C
Dünya

Rusya ile Ukrayna arasında yeni esir takası

Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takası kapsamında 146 Rus ve 146 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığı bildirildi.

AA24 Ağustos 2025 Pazar 16:08 - Güncelleme:
Rusya ile Ukrayna arasında yeni esir takası
ABONE OL

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, esir takasının Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) arabuluculuğunda gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, 146 Rus askeri ile aynı sayıda Ukraynalı askerin takas edildiği kaydedildi. Ayrıca, Kursk bölgesi sakinlerinden 8 Rus vatandaşının da serbest bırakıldığı ifade edildi.

Serbest bırakılan Rus askerlerinin Belarus'ta bulunduğu, gerekli tıbbi ve psikolojik desteğin sağlandığı aktarılan açıklamada, askerlerin bakanlığa ait sağlık merkezlerinde tedavi görmek üzere Rusya'ya ulaştırılacağı bildirildi.

