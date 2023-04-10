Rusya ile Ukrayna savaşta esir düşen askerlerin değişimi yapıldı

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna tarafıyla müzakere sonucu 106 Rus askeri serbest bırakıldı.

Askerlerin, bakanlığa ait uçaklarla başkent Moskova'ya ulaştırılarak tedavi edileceği aktarıldı.

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya ile yapılan esir takası sonucu 100 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığını belirterek, "Herkesi evlerine alacağız." ifadesini kullandı.

Herson Bölgesi Askeri Yönetim Başkanı Oleksandr Prokudin ise Rusya'nın yasa dışı olarak tuttuğu 24 Ukraynalı çocuğun, Herson'a getirildiğini kaydetti.

Rusya ile Ukrayna arasında zaman zaman esir değişimi yapılıyor.