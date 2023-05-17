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Dünya

Rusya ile Ukrayna, Tahıl Koridoru Anlaşmasının 18 Temmuz'a kadar uzatıldığını teyit etti

Rusya ve Ukrayna yetkilileri, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşmasının 18 Temmuz'a kadar uzatıldığını teyit etti.

AA17 Mayıs 2023 Çarşamba 18:58 - Güncelleme:
Rusya ile Ukrayna, Tahıl Koridoru Anlaşmasının 18 Temmuz'a kadar uzatıldığını teyit etti
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anlaşmanın 2 ay daha uzatıldığı yönünde açıklama yaptığına işaret eden Zaharova, "Bu konudaki açıklamaları teyit ediyoruz. Böylece sözde değil, fiilen küresel gıda güvenliğinin sağlanmasına, her şeyden önce de en çok ihtiyaç sahibi ülkelere yardım etme şansı oluştu." dedi.

Zaharova, anlaşmanın uygulanması sürecindeki sorunların en kısa sürede düzeltilmesi gerektiğini ve uzmanların bu konuda çalışacağını vurguladı.

- Ukrayna'dan Türkiye ve BM'ye teşekkür

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, tahıl anlaşmasının 18 Temmuz'a kadar uzatıldığını belirterek, "Birleşmiş Milletler (BM) ve Türk ortaklarımıza gıda güvenliğini güçlendirme yönündeki çabalarından dolayı minnettarız." ifadesini kullandı.

Kubrakov, anlaşmanın uygulanmasındaki "yapay" engellerin ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılmasına karar verildiğini bugün açıklamıştı.

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