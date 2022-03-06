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Dünya

Rusya ile yapılan müzakereye katılmıştı! Ukrayna öldüğünü doğruladı

Ukrayna Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rusya ile barış görüşmelerinin birinci turunda Ukrayna delegasyonunda yer alan Denis Kireyev'in öldüğünü doğruladı.

6 Mart 2022 Pazar 08:32 - Güncelleme: 6 Mart 2022 Pazar 08:35
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Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat İdaresi'nin açıklamasında, "İstihbarat İdaresi'nin çalışanı olan üç istihbaratçı Aleksey İvanoviç Dolya, Valeriy Viktoroviç Çibineyev ve Denis Borisoviç Kireyev bir özel görev gerçekleştirdikleri sırada hayatlarını kaybetmiştir" denildi.

Daha önce, Ukrayna parlamentosu Vernovna Rada vekili Aleksandr Dubinskiy, müzakereci Kireyev'in Ukrayna Güvenlik Servisi güçleri tarafından gözaltına alındığı sırada öldüğünü söylemişti. Kireyev'in 'vatana ihanet' şüphesiyle gözaltına alındığı da iddia edilmişti. Ancak bu bilgiler resmi kaynaklar üstünden doğrulanmadı.

Ukrayna basınıysa güvenlik servislerinden kaynaklarına dayandırdıkları haberlerinde, Kireyev'in başkent Kiev'de öldüğünü yazmışlardı.

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