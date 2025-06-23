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Dünya

Hamaney'den Putin'e mektup! Kremlin'den açıklama geldi

İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney, dün Moskova'ya gelen İran Dışişleri Bakanı Arakçi aracılığıyla Putin'e mektup yollayarak, 'İran'a destek' talebinde bulundu. Kremlin Sözcüsü Peskov ise 'Her şey İran'ın neye ihtiyacı olduğuna bağlı. Arabuluculuk önerdik. Bu da bir tür destek. Ama ileride her şey, İran'ın neye ihtiyacı olduğuna bağlı olacak' dedi. İran Dışişleri Bakanı Erakçı'yı kabul eden Putin, 'İran'a yönelik saldırılar, hiçbir gerekçesi olmayan sebepsiz bir saldırganlık' açıklamasında bulundu.

AA/İHA23 Haziran 2025 Pazartesi 12:35 - Güncelleme:
Hamaney'den Putin'e mektup! Kremlin'den açıklama geldi
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İran ile İsrail 11 gündür karşılıklı saldırılara devam ederken, 22 Haziran gecesi ABD'nin savaşa dahil olması gerilimi daha da artırdı. ABD B-2 bombardıman uçaklarının İran'ın Fordow, Natanz ve İsfahan Nükleer Tesislerine düzenlediği saldırılar, Tahran yönetimini ayağa kaldırdı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, dün yaşanan gelişmelerin ardından İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu İstanbul'dan Rusya'ya geldi. İngiliz haber ajansı Reuters'un İranlı üst düzey bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek olan Arakçi aracılığıyla bir mektup gönderdi. İran Dini Lideri Hamaney, Putin'e gönderdiği mektupta Rusya'nın desteğini talep etti.

İranlı kaynaklar, Rusya'nın şu ana kadarki desteğinden memnun olmadıklarını ve Moskova'nın, İsrail ve ABD'ye karşı Tahran'a daha fazla destek vermesini istediğini söyledi. Kaynaklar, İran Dini Lideri'nin tam olarak ne tür bir yardım talep ettiğine dair ayrıntı vermedi.

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Kremlin Sözcüsü Peskov, İran Dışişleri Bakanı Erakçi'nin Moskova ziyareti sırasında İran'a ne şekilde destek verecekleri sorusuna cevap verdi. Kremlin Sözcüsü Peskov, "Her şey İran'ın neye ihtiyacı olduğuna bağlı. Arabuluculuk önerdik. Bu da bir tür destek. Ama ileride her şey, İran'ın neye ihtiyacı olduğuna bağlı olacak" açıklamasında bulundu.

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