İSTANBUL 25°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ağustos 2022 Pazartesi / 18 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9669
  • EURO
    18,2577
  • ALTIN
    1027.53
  • BIST100
    2857.18
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya: İngiliz keşif uçağı, Rus sınırını ihlal etti
Dünya

Rusya: İngiliz keşif uçağı, Rus sınırını ihlal etti

Rusya Savunma Bakanlığı, İngiltere'ye ait 'RC-135' keşif uçağının Rus sınırını ihlal ettiğini bildirdi.

AA15 Ağustos 2022 Pazartesi 22:19 - Güncelleme:
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Barents Denizi üzerinden bir hedefin Rus savunma sistemlerince tespit edildiği bildirildi.

Bunun için Rus "Mig-31BM" savaş uçağının havalandığı kaydedilen açıklamada, "Söz konusu hedefin İngiltere Hava Kuvvetlerine ait 'RC-135' elektronik keşif ve harp uçağı olduğu saptandı. Bu uçak, Rusya Federasyonu'nun devlet sınırını Svyatoy Nos burnu bölgesinde ihlal etti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İngiliz uçağının Rus topraklarından çıkmaya zorlandığı belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.