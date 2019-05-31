Rusya’nın, S-400 hava savunma sistemi satın almak isteyen İran’ı geri çevirdiği öne sürüldü. İran’ın talebinin reddedilmesine gerekçe olarak ise, “İran’a S-400 satışının Orta Doğu’da son dönemde yaşanan gerilimin daha fazla tırmanmasına sebebiyet verebileceği” gösterildi.

Bloomberg’de yer alan ve üst düzey bir Rus yetkiliye dayandırılan habere göre, İran’ın S-400 hava savunma sistemi alma talebi, bizzat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından geri çevrildi.