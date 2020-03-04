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Dünya

Gürcistan Cumhurbaşkanı'ndan Rusya'ya tepki! 'Rusya işgal politikasından vazgeçmeli'

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabiişvili, Rusya'nın ülkesine yönelik işgal politikasının Gürcistan'ın Avrupa Birliği (AB) ve NATO ile entegrasyon yolundan vazgeçiremeyeceğini söyledi.

AA04 Mart 2020 Çarşamba 18:18 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 18:21

Cumhurbaşkanı Zurabişvili, Gürcistan Parlamentosunda yaptığı konuşmada, Rusya'nın, Gürcistan topraklarının yüzde 20'sini işgal ettiğini söyledi.

Gürcistan'a yönelik Rus işgal politikasının sürdüğünü ifade eden Zurabişvili, "Rusya işgal politikasını bizi yolumuzdan çevirmek için uyguluyorsa bunu başaramaz." dedi.

Zurabişvili, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ve Güney Osetya'daki vatandaşların ağır şartlarda yaşadığını vurgulayarak, "Gürcistan ile Rusya arasında bir diyalog kurulabilmesi mümkündür ancak bunun için öncelikle Rusya, Gürcistan'a yönelik işgal politikasından vazgeçmeli ve Abhazya ile Güney Osetya'da işgalini sona erdirmelidir." ifadesini kullandı.

Ülkesinin AB ve NATO'yla entegrasyon sürecine değinen Zurabişvili, "Üyelik ile birlikte hedefimiz bugün NATO ve AB'de daha aktif bir oyuncu olmak olmalı." diye konuştu.

Zurabişvli, bugün AB'nin zorlu bir süreçten geçtiğini, yeni üyeleri alması için AB'nin bu yönde daha aktif çalışmalar sürdürmesi gerektiğini kaydetti.

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