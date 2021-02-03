Rusya: İsrail'in bazı Arap ülkeleriyle yakınlaşması, Filistin meselesinin ikinci planda kalması için kullanılmamalı

AA 03 Şubat 2021 Çarşamba 16:09 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 16:10

Lavrov ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, başkent Moskova'daki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Görüşmede Filistin meselesini ele aldıklarını dile getiren Lavrov, İsrail'in bazı Arap ülkeleriyle ilişkilerini normalleştirmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

"Elbette, bunun Filistin Devleti'nin oluşturulması konusunun ikinci plana kalması için kullanılmaması gerekiyor." diyen Lavrov, Rusya ile Ürdün'ün Orta Doğu'da güvenliğin sağlanmasıyla ilgili olduğunu dile getirdi.

İsrail ve Filistin'in müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olup olmadıklarını değerlendiren Lavrov, İsrail'de mart ayında parlamento seçimlerinin yapılacağını anımsattı.

Lavrov, "Seçim sonuçlarına göre, İsraillilerin bu müzakereleri başlatmaya hazır olup olmadığı söylenebilir." yorumunda bulundu.

- "Batı basını Rusya'daki olayları tek taraflı anlatıyor"

Rusya'da hapis cezasına çarptırılan Rus muhalif Aleksey Navalnıy ile ilgili durumuna da değinen Lavrov, Batı basınının bu konuyla özellikle ilgilendiğini belirtti.

"Batı basını, sadece Navalnıy ile ilgili değil, Rusya'daki tüm olayları özel ve tek taraflı anlatıyor. Navalnıy'ın davası ile ilgili histeri derecesi yüksek." diyen Lavrov, Batı ülkelerindeki polisin, izinsiz gösterilere katılanlara daha sert davrandığını savundu.

Lavrov, Batı medyasının izinsiz protesto gösterilerini "çifte standart" ile yansıttığını ifade etti.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de Filistin meselesinin Birleşmiş Milletler'in kararları ve Arap İnisiyatifi doğrultusunda çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu mesele, başka krizlere yol açıyor." ifadelerini kullandı.