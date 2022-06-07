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Dünya

Rusya: Japonya iş birliği anlaşması askıya alındı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Japonya ile deniz balıkçılığı alanındaki iş birliği anlaşmasını askıya aldıklarını bildirdi.

AA7 Haziran 2022 Salı 17:22 - Güncelleme:
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Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya ve Japonya arasında 1998'de deniz balıkçılığı alanında iş birliği anlaşmasının imzalandığını anımsattı.

Anlaşmanın "Japon balıkçılarına Rus tarafının verdiği kota çerçevesinde Kuril Adaları'nda balık tutmalarına izin verdiğini" belirten Zaharova, Japonya'nın, anlaşmadan kaynaklanan mali yükümlülükleri yerine getirmediğini vurguladı.

Zaharova, şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef Japonya, hükümetler arasındaki anlaşmanın ayrılmaz parçası olan Sahalin Bölgesi'ne karşılıksız teknik yardımın sağlanmasına ilişkin belgenin imzalanmasını geciktirerek, anlaşma çerçevesinde yapması gereken ödemeleri dondurma yönünde pozisyon sergiliyor. Mevcut durumda, Japon tarafı tüm mali yükümlülüklerini yerine getirene kadar 1998 tarihli anlaşmanın askıya alınması yönünde kararı almak zorundayız."

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