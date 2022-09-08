İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Eylül 2022 Perşembe / 12 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2453
  • EURO
    18,2619
  • ALTIN
    1002.37
  • BIST100
    3437.41
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya: Kabil'deki patlama Afganistan ile diyaloğu etkilemeyecek
Dünya

Rusya: Kabil'deki patlama Afganistan ile diyaloğu etkilemeyecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Kabil'de meydana gelen patlamanın, Afganistan ile diyaloğu etkilemeyeceğini söyledi.

AA8 Eylül 2022 Perşembe 19:57 - Güncelleme:
ABONE OL

Zaharova, başkent Moskova'da çevrim içi düzenlediği basın toplantısında, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Rusya Büyükelçiliği önünde gerçekleşen patlamayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bunun DEAŞ terör örgütü tarafından düzenlendiğine işaret eden Zaharova, "Mevcut bilgilere göre, başka ülkelerine ait istihbarat servisi temsilcileri, bu provokasyonu yapan DEAŞ'a yardımcı olabildi." ifadesini kullandı.

Mariya Zaharova, Rusya ve Afganistan arasındaki ilişkileri bozmak isteyenlerin olduğunu belirterek, "Kötü niyetli olanlar ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, provokasyonlar Kabil ile yapıcı diyaloğumuzu etkilemeyecek." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Afganistan Dışişleri Bakanı Vekili Amir Han Muttaki ile olayın ardından telefonda görüştüğüne dikkati çeken Zaharova, bu görüşmede iki ülke arasında iş birliğinin geliştirilmesi konusunda mutabık kalındığını dile getirdi.

Rusya'nın Kabil Büyükelçiliği önünde 5 Eylül'de patlama meydana gelmişti.

Taliban yönetiminin Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, intihar saldırısı sonucu 4 sivil ile elçilik çalışanı 2 Rus vatandaşının yaşamını yitirdiğini, çok sayıda sivilin yaralandığını bildirmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.