Dünya

Rusya kararı verdi: Eski Başbakan Kasyanov ''teröristler'' listesine ekledi

Rusya'da eski Başbakan Mihail Kasyanov, 'terör ve aşırıcılıkla bağlantılı kişiler' listesine dahil edildi.

17 Kasım 2025 Pazartesi 17:33
ABONE OL

Rusya Federal Mali Gözlem Servisinden yapılan açıklamaya göre, Kasyanov, "terör ve aşırıcılıkla bağlantılı kişiler" listesine eklendi.

Kasyanov ile birlikte söz konusu listeye, "Yeni Gazete Avrupa" gazetesinin editörü Kiril Martınov da dahil edildi.

2000-2004 döneminde başbakanlık görevini üstlenen Mihail Kasyanov, Kasım 2023'te Rus hükümeti ve ordu hakkında sahte bilgiler yaydığı gerekçesiyle "yabancı ajan" listesine dahil edilmişti.

Kremlin'e muhalif olmasıyla bilinen iş insanı Mihail Hodorkovskiy ve kurduğu "Rusya Savaş Karşıtı Komitesi" isimli organizasyon üyelerine ekimde karşı terör davası açılmıştı. Bu organizasyon üyeleri arasında Kasyanov da yer alıyor.

Popüler Haberler
