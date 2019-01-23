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Rusya kazanın ardından 'süpersonik' uçuşları durdurdu

Rus süpersonik bombardıman uçağı Tu-22'nin Rusya'nın kuzeybatısında iniş yaptığı esnada düşmesinin ardından bu model uçakların tüm uçuşları askıya alındı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Dün Rus Tu-22M3 süpersonik bombardıman uçağı Rusya'nın kuzeybatısında bulunan Murmansk Bölgesi'nde iniş sırasında düşmüş, uçağın içerisinde bulunan dört mürettebattan üçü ölmüş, biri de ağır yaralanmıştı. Olayın ardından Savunma Bakanlığı tüm Tu-22M3 süpersonik bombardıman uçaklarının uçuşlarını askıya aldığını bildirdi.
 
Rusya Savunma Bakanlığı, "Tu-22M3 uçağı 22 Ocak'ta Murmansk bölgesinde tarifeli bir eğitim uçuşunu tamamladıktan sonra ani oluşan kar fırtınası nedeniyle acil inişe geçti, fakat uçak çakıldı. İçinde bulunan 4 mürettebatın üçü hayatını kaybetti, biri ise ağır yaralı. Ölümlü kazanın araştırılması sonuçlanana kadar tüm Tu-22M3 filosunun uçuşlarını askıya alıyoruz." açıklamasında bulundu.
 
Tupolev Tu-22M süpersonik bombardıman uçağı
 
Tu-22M, NATO adıyla Backfire, değişken kanat yapısına sahip, uzun menzilli süpersonik bir konvansiyonel bombardıman uçağıdır. 2018’de modernizasyon kapsamına alınan uçağa yeni navigasyon ve iletişim sistemlerinin yanı sıra motor, motor kontrol ve hedefleme sistemleri eklendi.
 
67 adet Tu-22M tipi uçağa sahip olan Rusya, diğer savaş uçaklarını da 2019’da modernize etmeyi ve 2021'de envantere girişlerini sağlamayı planlıyor.
 
Modernize edilen stratejik bombardıman uçağı Tu-22M3M'in en önemli özelliklerinden birisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in övgüyle söz ettiği ve Rusça’da “hançer” anlamına gelen 2 bin kilometre menzilli Kinjal hipersonik seyir füzesinden 4 adet taşıyabilmesi olarak görülüyor.
 
Uçakta ayrıca X-32 seyir füzesi ve elektronik karıştırma sistemlerine dirençli savunma sistemleri bulunuyor.

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