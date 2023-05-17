İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2023 Perşembe / 28 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,7716
  • EURO
    21,5302
  • ALTIN
    1259.38
  • BIST100
    4661.68
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya: Kiev'deki ABD yapımı Patriot sistemine ait 5 rampa imha edildi
Dünya

Rusya: Kiev'deki ABD yapımı Patriot sistemine ait 5 rampa imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'de ABD yapımı Patriot hava savunma sistemine ait 5 fırlatma rampasının ve bir adet çok işlevli radar istasyonunun hipersonik 'Kinjal' füzesiyle vurularak imha edildiğini bildirdi.

AA17 Mayıs 2023 Çarşamba 22:59 - Güncelleme:
Rusya: Kiev'deki ABD yapımı Patriot sistemine ait 5 rampa imha edildi
ABONE OL

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Patriot hava savunma sisteminin dün Rusya tarafından vurulmasına ilişkin detaylara yer verildi.

Söz konusu bilgilerin "güvenilir ve teyitli" olduğunun vurgulandığı açıklamada, "16 Mayıs'ta, hipersonik Kinjal füzesi Kiev'de bulunan ABD yapımı Patriot hava savunma sistemine ait 5 fırlatma rampasını ve bir adet çok işlevli radar istasyonunu tümüyle imha etmiştir." denildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, Kiev'de ABD yapımı Patriot hava savunma sistemini vurduklarını bildirirken, ABD'li yetkililer ise sistemde hasarın meydana geldiğini ancak başta radar bileşenleri olmak üzere sistemin çalışmaya devam ettiğini kaydetmişti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, daha önce, Patriot sistemlerinin ABD, Hollanda ve Almanya'dan geldiğini belirtmişti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk da 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Kiev bölgesinde Patriot sistemiyle Rusya'ya ait Kinjal hipersonik füzesini düşürdüklerini açıklamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.