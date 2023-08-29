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Dünya

Rusya: Kiev'in Karadeniz'de İHA ile saldırı girişimi engellendi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Karadeniz'de uçak tipi insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminin engellendiğini bildirdi.

AA29 Ağustos 2023 Salı 14:02 - Güncelleme:
Rusya: Kiev'in Karadeniz'de İHA ile saldırı girişimi engellendi
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 12.00 sularında Kiev'in Rusya topraklarına İHA ile "terör saldırısı" girişiminde bulunduğu belirtildi.

"Terör saldırısı" girişiminin engellendiğine işaret edilen açıklamada, "İHA, Karadeniz sularında deniz havacılık uçağıyla imha edildi." ifadesine yer verildi.

- UKRAYNA: 3 RUS KOMUTA MERKEZİ VURULDU

Öte yandan, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna hava kuvvetlerinin son bir günde Rus askerlerin yoğunlaştığı bölgelere 8, Rus komuta merkezine bir ve füze savunma sistemine 3 saldırı düzenlediği kaydedildi.

Açıklamada, Ukrayna füze ve topçu birliklerinin de Rusya'ya ait 2 komuta merkezini, bir hava savunma sistemini ve ateş mevzisindeki bir topçu aracını vurduğu aktarıldı.

Bu arada, Ukrayna Kayıp Şahıslardan Sorumlu Komiseri Oleg Kotenko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın geçici olarak kontrol ettiği bölgelerde hayatını kaybeden Ukraynalı askerlerin cenazelerinin iade edildiğini belirterek, "Bugün 84 askerimizin cenazeleri ailelerine teslim edildi." ifadesini kullandı.

Kotenko, Rusya'nın geçici olarak işgali altında bulunan topraklarda ölen askerlerin cenazelerinin iadesinin Cenevre Sözleşmesi normlarına uygun olarak yapıldığını hatırlattı.

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