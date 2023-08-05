İSTANBUL 35°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ağustos 2023 Pazar / 20 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9168
  • EURO
    29,6979
  • ALTIN
    1681.49
  • BIST100
    7400.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya, Kinjal ve Kalibr füzeleriyle Motor Sich şirketini vurdu
Dünya

Rusya, Kinjal ve Kalibr füzeleriyle Motor Sich şirketini vurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın bugün Kinjal ve Kalibr füzeleriyle uçak ve helikopter için motor üreticilerinden Motor Sich'i ve Hmelnitski bölgesini vurduğunu bildirdi.

AA5 Ağustos 2023 Cumartesi 23:59 - Güncelleme:
Rusya, Kinjal ve Kalibr füzeleriyle Motor Sich şirketini vurdu
ABONE OL

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü açıklamasında, bugün Ukrayna'ya bir Rus füze saldırısının daha düzenlendiğini belirtti.

Volodimir Zelenski, "Kinjallar ve Kalibreler, Motor Sich'i ve Hmelnitski bölgesini vurdu. Hava savunma birliklerimizce füzelerin bir kısmı düşürüldü." dedi.

Rus saldırıları ne kadar çok olursa olsun Ukrayna için özgürlüğü savunacaklarını söyleyen Zelenski, "Rusya, uluslararası hukuku terörle krizlerle veya gözdağı ile değiştiremeyecek." ifadesini kullandı.

Motor Sich, Zaporijya bölgesinde uçak ve helikopter için büyük motor üreticilerinden biri olarak biliniyor.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, akşam saatlerinde doğru ülkenin bazı bölgelerinde hava saldırısı alarmı verildiğini duyurdu.

Poltava, Jitomir, Hmelnitski, Kiev, Vinnitsa, Kirovograd bölgelerine ve bazı şehirlere yönelik Kinjal füzelerinin fırlatıldığı aktarılan açıklamada, füzelerin Belarus topraklarından ve Rusya'nın Tambov şehrinden fırlatıldığı kaydedildi.

Hmelnitski, Jitomir ve Vinnitsa makamları, söz konusu bölgelerde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. Saldırı sonucu can kaybı ve hasara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.