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Rusya, Kırım'a askeri havalimanı inşa etti

Rusya, Ukrayna ile arasında krize neden olan Kırım’da askeri havalimanı inşa etti. İlk testleri gerçekleştirilen havalimanının hem sivil hem de askeri uçuşlara açış olacağı belirtildi.

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Ukrayna’da çıkan iç savaşın ardından 2014 yılında referandum yapılarak Rusya’ya bağlanan Kırım’da Rusya’nın askeri yatırımları devam ediyor. Rusya, Kırım’ın Karadeniz sahilinde bulunan Belbek bölgesine askeri havalimanı inşa etti. Havalimanının hem askeri hem de sivil uçuşlar için kullanılacağı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, havalimanına AN-148 tipi uçağın sağlıklı bir iniş gerçekleştirdiğini ve testin başarıyla tamamlandığını duyurdu. Kırım’ın Karadeniz yönündeki en uç noktalarından biri olan Belbek Havalimanının inşası tamamlandıktan sonra Rusya’nın birçok askeri taşımacılık ihtiyacını da buradan karşılayacağı bildirildi.

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