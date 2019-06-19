29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8542
  • 6,5557
  • 252.896
  • 94.683
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Rusya, Kırım'a Su-35S gönderiyor

Rusya’nın Kırım’a Su-35S tipi yeni envanterine aldığı savaş uçaklarını konuşlandıracağı belirtildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya basını, Rusya Savunma Bakanlığından edindiği kaynaklara göre 4. nesil hava taarruz uçağı olan Su-35S tipi savaş uçaklarını Kırım’a yerleştireceğini yazdı.
 
Yeniden silahlanma programı çerçevesinde ortaya geçtiğimiz yıl çıkan uçak Rusya Hava Kuvvetlerinin envanterlerine girmişti.
 
ABD’nin F-22’si ile kıyaslanan ve ABD uçağına göre çokça artı özellikleri bulunan uçak Kırım’a yerleştirildikten sonra aynı zamanda Rusya’nın Suriye’deki hava gücüne takviye kuvvet olarak gönderilebilecek.
 
Haberlerde Su-35S tipi savaş uçağının Kırım’a konuşlandırıldıktan sonra Suriye’de de önemli görevler üstlenebileceği belirtilirken uçakların Kırım’daki hava üssünden gerektiği zaman Rusya’nın Suriye’nin Lazkiye kentinde bulunan Hamim Hava Üssü’ne gönderilebileceği ifade edildi.
 
Rusya’nın kullandığı SU-35S varyantı 30 milimetre bir top taşıyabiliyor. 12 boş slot ve 400 kilometre hızı ile aynı anda 20’yi aşkın hedef izleme şansı veren radar sistemi savaş uçakları arasında en iyi olma konusunda iddialı.
 
Su-35S tipi uçak hiç yakıt ihmali yapmadan 3 bin 600 kilometre yol yapabiliyor. Bunu ispatlamak amacıyla Rusya’dan havalanan SU-35S hava taarruz uçakları İran ve Irak hava sahasını kullanarak Suriye topraklarını bombaladı ve kısa bir süre sonra başarıyla üslerine döndü.

Önce yavru kediyi ezdi sonra çevredekileri tehdit etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Çanakkale Boğazı'ndan böyle geçti

Çanakkale Boğazı'ndan böyle geçti

Trump: Ne yapacağını görelim

Trump: Ne yapacağını görelim

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

Mangal yaparken bu uyarılara dikkat

Mangal yaparken bu uyarılara dikkat

İşte Pazar günü yapılacak seçimle ilgili merak edilenler

İşte Pazar günü yapılacak seçimle ilgili merak edilenler

Trump duyurdu: Milyonlarcası gönderilecek

Trump duyurdu: Milyonlarcası gönderilecek

CHP binlerce üyeyi zorla istifa ettirdi

CHP binlerce üyeyi zorla istifa ettirdi

Balıkesir'deki bu ada satılık! İşte fiyatı

Balıkesir'deki bu ada satılık! İşte fiyatı
 

POPÜLER HABERLER

Tehlikeli yakınlaşma! Su-27´ler ABD B-52´lerini böyle yakaladı

Tehlikeli yakınlaşma! Su-27´ler ABD B-52´lerini böyle yakaladı

Şampiyonlar Ligi piyangosu! Türk kulüpleri artık...

Şampiyonlar Ligi piyangosu! Türk kulüpleri artık...

Haziranın en sıcak otomobil kampanyaları

Haziranın en sıcak otomobil kampanyaları

Türkiye'nin en büyük projesi... Geri sayım başladı

Türkiye'nin en büyük projesi... Geri sayım başladı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA