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Dünya

Rusya: Kirovo'yu ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Kirovo yerleşim biriminin, Rus ordusu tarafından kontrol altına alındığını bildirdi.

AA31 Ağustos 2024 Cumartesi 15:00 - Güncelleme:
Rusya: Kirovo'yu ele geçirdik
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine dair bilgi paylaşıldı.

Rus ordusunun Ukrayna'da pozisyonlarını iyileştirdiği belirtilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubu'na bağlı birlikler, aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Kirovo yerleşim birimini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, 135 bölgede yabancı insansız hava araçlarının (İHA) üretildiği merkezler, topçu silahları deposu, Ukraynalı askerler ve askeri teçhizatın konuşlandırıldığı noktaların bir günde uçaklar, İHA'lar, top ve roket atışlarıyla bombalandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 641 uçak, 283 helikopter, 30 bin 749 İHA, 575 hava savunma füze sistemi, 17 bin 790 tank ve zırhlı araç, 1433 çok namlulu roketatar, 13 bin 846 obüs ve havan topu ile 25 bin 474 özel askeri araç imha edildi."

Bakanlığın açıklamasında ayrıca Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'tan bu yana Kursk yönünde 8 bin 200 askerini, 76 tankını, 36 piyade savaş aracını, 67 zırhlı personel taşıyıcısını ve 521 zırhlı aracını kaybettiği bildirildi.

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