Rusya kıtalararası balistik füzelerini paraya basıyor
Rus Savunma Bakanlığı, yerli roket üretiminin geliştirilmesine adanmış bir dizi posta pulu ve hatıra parasının, 17 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşecek olan Stratejik Roket Kuvvetlerinin (RVSN) 60. yılında piyasaya sunulacağını bildirdi.
- TM Dijital Haber Merkezi
Rusya'nın nükleer başlık taşıyabilen ve dünyanın en uzun menzilli yerden fırlatılan kıtalararası balistik füzesi olan Topol-M ve Topol temelinde gelişritilen Yars füzesinin resimlerini Stratejik Füze Kuvvetleri'nin 60. yıldönümü anısına madeni para ve posta pullarına basacağı bildirildi.
Konuyla ilgili resmi Twitter hesabıdan açıklama yapan Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Genel Müdürü Dmitry Rogozin, "İlerleyen zamanlarda Sarmat füzesi bu füzelerin yerini alacak. Sizi unutmayacağız" dedi
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