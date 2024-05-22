İSTANBUL 25°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mayıs 2024 Çarşamba / 15 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1822
  • EURO
    34,9035
  • ALTIN
    2496.09
  • BIST100
    10858.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya Kleşçeyevka yerleşim birimini ele geçirdi
Dünya

Rusya Kleşçeyevka yerleşim birimini ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Kleşçeyevka yerleşim biriminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi.

AA22 Mayıs 2024 Çarşamba 14:34 - Güncelleme:
Rusya Kleşçeyevka yerleşim birimini ele geçirdi
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri birliklerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine dair bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'da çatışmalara devam ettiği belirtilen açıklamada, "Güney Askeri Grubuna bağlı birlikler, aktif eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Kleşçeyevka (Klişçiyivka) yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Ukrayna ordusuna ait 2 mühimmat deposunun imha edildiği ve Rus hava savunma sistemlerince 34 insansız hava aracının (İHA) vurulduğu bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 601 uçak, 274 helikopter, 24 bin 498 İHA, 523 hava savunma füze sistemi, 16 bin 121 tank ve zırhlı araç, 1307 çok namlulu roketatar, 9 bin 740 obüs ve havan topu ile 21 bin 915 özel askeri araç imha edildi."

  • Donetsk kontrolü
  • Rus ordusu
  • Kleşçeyevka

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.