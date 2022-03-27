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Dünya

Rusya korkusu NATO'ya itti! AB ülkesinde destek oranı rekor kırdı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sonrası, İrlandalıların askeri harcamaların artırılması ve NATO'ya katılma desteğinde adeta rekor oranlara ulaşıldı.

Star Gazetesi27 Mart 2022 Pazar 17:58 - Güncelleme: 27 Mart 2022 Pazar 18:07
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Business Post tarafından yayınlanan bir kamuoyu anketinin sonuçlarına göre, İrlandalıların NATO'ya katılma desteği rekor oranda arttı.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik saldırılarından sonra yapılan anketten elde edilen verilere göre, İrlanda halkının %48'inin NATO'ya katılmak istiyor. Ankete katılanların %39 ise, NATO'ya katılmayı desteklemiyor.

Verilere göre, NATO'ya katılmayı destekleyenlerin oranın 'rekor' olduğu bildirildi. Ocak ayında yapılan benzer bir ankette, katılımcıların sadece %34'ü NATO'ya katılmayı desteklediği belirtmişti.

Ankete katılanların %59'u İrlanda'nın askeri harcamalarını önemli ölçüde artırmasını desteklerken, %28'i buna karşı çıktı.

Ayrıca ankete katılanların %46'sı, gelecekteki muhtemel bir Avrupa ordusunda görev yapan İrlanda birliklerine ilişkin bir referandumu destekleyeceklerini söyledi.

İrlanda'nın yıllık savunma harcaması şu anda GSYİH'nın sadece %0,2'sine tekabül eden 1,1 milyar avrodur. Bu oran, AB'deki en düşük orandır.

Geçen ay hükümet tarafından hazırlanan bir raporda, bu maliyetlerin en az %50 artırılması, en kötü senaryoda üç katına çıkarılması önerildi.

Star Gazetesi

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