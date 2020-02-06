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Dünya

Rusya, koronavirüsün petrol piyasalarına etkisi konusunda temkinli

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı petrol üreticisi ülkelerin yeni tip koronavirüsün piyasaya etkisine yönelik adımları değerlendirdiklerini belirterek, 'Koronavirüsün küresel petrol piyasalarına etkisiyle ilgili durumu ve net öngörüleri anlamadan önce yorum yapmaya hazır değiliz.' dedi.

AA06.02.2020  13:49 - Güncelleme: 06.02.2020  13:50

Novak, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs vakasının ardından küresel enerji piyasalarında yaşanan gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkeler arasındaki çalışmaların Viyana'da devam ettiğini anlatan Novak, "Bizim uzmanlarımız da oradalar ve çeşitli alternatifleri değerlendiriyorlar." ifadesini kullandı.

Salgının küresel petrol piyasalarına etkisiyle ilgili konuşmaya hazır olmadıklarını belirten Novak, "Koronavirüsün küresel petrol piyasalarına etkisiyle ilgili durumu ve net öngörüleri anlamadan önce yorum yapmaya hazır değiliz. Rusya’nın pozisyonu henüz netleşmedi, durumu değerlendirmek zaman alıyor." diye konuştu.

Brent petrolün varil fiyatı geçen hafta 60 doların altına inerken, bugün de 56 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Moody's ve Fitch tarafından yapılan değerlendirilmelerde, koronavirüs salgını nedeniyle petrol talebinin azalabileceği ve bu durumun fiyatların düşüşünü destekleyeceği ifade edilmişti.

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