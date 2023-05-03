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Dünya

Rusya: Kremlin'e insansız hava araçlarıyla saldırı girişiminde bulunuldu

Rusya, 'Kremlin'e insansız hava araçlarıyla saldırı girişiminde bulunuldu, İHA'lar etkisiz hale getirildi. İHA'lı saldırıyı Putin'e suikast girişimi olarak değerlendiriyoruz. Misilleme hakkımızı saklı tutuyoruz.' açıklamasında bulundu.

AA3 Mayıs 2023 Çarşamba 14:42 - Güncelleme:
Rusya: Kremlin'e insansız hava araçlarıyla saldırı girişiminde bulunuldu
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Kremlin, Ukrayna'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin Sarayı'ndaki konutuna gece insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, "Kiev rejimi, Rusya Devlet Başkanı'nın Kremlin'deki konutuna bu gece İHA'larla hava saldırısı girişiminde bulundu." ifadesini kullanıldı.

Kremlin'i hedef alan saldırı girişiminin 2 İHA ile gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, Rus ordusu ve özel servislerin radar harp sistemleri kullanarak zamanında harekete geçmesiyle İHA'ların etkisiz hale getirildiği vurgulandı.

Kremlin arazisine İHA'ların ve parçalarının düşmesi sonucunda herhangi bir kayıp ve maddi hasar oluşmadığının altı çizilen açıklamada, "Bu eylemleri, yabancı konukların da katılımının planlandığı 9 Mayıs Zafer Bayramı ve geçit töreni arifesinde, 'planlı bir terör eylemi' ve devlet başkanına 'suikast' olarak değerlendiriyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bu "terör eylemi" sonucunda Putin'in yaralanmadığı, çalışma takviminin değişmediği ve her zamanki gibi çalışmasına devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "Rus tarafı, uygun gördüğü yerde ve zamanda misilleme tedbirleri alma hakkını saklı tutar." değerlendirmesinde bulunuldu.

- MOSKOVA'DA İHA UÇURMAK YASAKLANDI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in saldırı esnasında Kremlin Sarayı'nda bulunmadığını söyledi.

Saldırı nedeniyle Putin'in kamuya açık rutin programında da değişiklik yapılmayacağına işaret eden Peskov, Rusya'nın 9 Mayıs'taki Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Kızıl Meydan'daki geçit töreninin gerçekleştirileceğini bildirdi.

Öte yandan, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de yaptığı yazılı açıklamada, Moskova'da bugünden itibaren İHA uçurmanın yasaklandığını bildirdi.

Söz konusu kararın, güvenlik birimlerinin çalışmalarının etkilenmemesi için alındığını belirten Sobyanin, şehirde izinsiz İHA kullanımının suç teşkil edeceğinin altını çizdi.

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